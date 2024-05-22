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Глістерікс (Glisteriks) (322090) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Глістерікс (Glisteriks)
Ціна в місті Київ
від 150,60 грн
Без рецепта
8 шт, 1 г від 150,60 грн 1 шт Немає в наявності
В наявності в 3 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
1 г
Кількість штук в упаковці
8 шт.
Дієтичні добавки
15.5. Дієтичні добавки, що застосовують при гельмінтозах