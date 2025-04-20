Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -23,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
172,00
Економія при броні: -20,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
199,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -23,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
94.4 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
129.7 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
136.4 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
434.1 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
434.4 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
182,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.2 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
438.1 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
450.7 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
455.6 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
154,00
Економія при броні: -2,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
182,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
723.6 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Домашня аптечка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
443.3 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я