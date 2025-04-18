Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.5 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
8.2 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
8.8 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
14.9 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
154,00
Економія при броні: -2,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
182,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
182,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
346.4 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
348.8 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
357.1 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
362.2 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
436.7 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
172,00
Економія при броні: -20,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
190,00
Економія при броні: -26,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
442.6 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
444.3 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
182,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
450.7 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
182,00
Економія при броні: -18,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
452.5 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
182,00
Економія при броні: -21,00 грн