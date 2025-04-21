Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
9.5 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
116.8 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
172,00
Економія при броні: -20,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
199,00
Економія при броні: -27,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
129.6 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
131.4 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
341.3 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
342.3 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
345.9 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
182,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
346.0 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
358.4 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
364.3 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
154,00
Економія при броні: -2,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
182,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
596.3 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні: -11,00 грн
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні: -20,00 грн
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
347.9 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я