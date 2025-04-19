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Глістерікс (Glisteriks)
Глістерікс (Glisteriks)
Одеса
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні:
-11,00 грн
152,00
грн
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Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні:
-20,00 грн
172,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні:
-20,00 грн
172,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 3
266.3 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні:
-20,00 грн
172,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
172,00
Економія при броні:
-20,00 грн
152,00
грн
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Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
199,00
Економія при броні:
-27,00 грн
172,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
367.3 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні:
-11,00 грн
152,00
грн
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Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні:
-23,00 грн
169,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні:
-11,00 грн
152,00
грн
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Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні:
-20,00 грн
172,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні:
-11,00 грн
152,00
грн
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Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні:
-20,00 грн
172,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні:
-11,00 грн
152,00
грн
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Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні:
-23,00 грн
169,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
374.3 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні:
-11,00 грн
152,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні:
-11,00 грн
152,00
грн
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Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні:
-20,00 грн
172,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
435.1 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні:
-11,00 грн
152,00
грн
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Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні:
-20,00 грн
172,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
435.6 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні:
-11,00 грн
152,00
грн
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Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні:
-20,00 грн
172,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
440.2 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні:
-11,00 грн
152,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
448.6 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
182,00
Економія при броні:
-10,00 грн
172,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
449.2 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні:
-11,00 грн
152,00
грн
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Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні:
-20,00 грн
172,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
455.8 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
154,00
Економія при броні:
-2,00 грн
152,00
грн
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Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
182,00
Економія при броні:
-10,00 грн
172,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
507.4 км
Глістерікс краплі 30 мл №1
Красота та Здоров'я
163,00
Економія при броні:
-11,00 грн
152,00
грн
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Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
192,00
Економія при броні:
-20,00 грн
172,00
грн
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Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
433.7 км
Глістерікс капсули 1 г блістер №8
Красота та Здоров'я
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