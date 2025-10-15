Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на лактацію
Лактафітол (Lactafitol)
Ціни в
Київ
від
70,18
грн
В 338 аптеках
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
ЗАТ "Ліктрави"
Дієтичні добавки
13 Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на лактацію
Форма випуску
Фіточай
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Ціни в
Київ
від
70,18
грн
В 338 аптеках
Знайти в аптеках
Знайдіть Лактафітол в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню