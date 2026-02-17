Миколаїв
Про товар
Ціни
Лактафітол (Lactafitol)
Лактафітол (Lactafitol)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 53 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
0.1 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-13,90 грн
81,70
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
0.3 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,11
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
0.5 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,20
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
0.5 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,11
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
0.6 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,70
Економія при броні:
-7,19 грн
97,51
грн
Забронювати
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
0.7 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
96,39
Економія при броні:
-3,85 грн
92,54
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
0.8 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-7,72 грн
87,88
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Саксаганського Панаса, 39/7
1.1 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,58
Економія при броні:
-6,07 грн
98,51
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
1.4 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,17
Економія при броні:
-3,75 грн
95,42
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
1.4 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,80
Економія при броні:
-5,35 грн
89,45
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
1.4 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
101,30
Економія при броні:
-27,40 грн
73,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
1.5 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,13
Економія при броні:
-4,71 грн
95,42
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
1.6 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,19
Економія при броні:
-4,65 грн
92,54
грн
Забронювати
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
1.6 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,76
Економія при броні:
-5,34 грн
95,42
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
1.8 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-4,87 грн
90,73
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
1.9 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-4,87 грн
90,73
грн
Забронювати
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
1.9 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
103,34
Економія при броні:
-4,83 грн
98,51
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
1.9 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,14
Економія при броні:
-4,72 грн
95,42
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
2.0 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,36
Економія при броні:
-5,82 грн
91,54
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 184-А/1
2.3 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
100,55
Економія при броні:
-6,02 грн
94,53
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню