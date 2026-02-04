Одеса
Лактафітол (Lactafitol)
Лактафітол (Lactafitol)
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
0.2 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,85
94,53
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
0.4 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,22
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Преображенська, 42
0.5 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
90,73
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
0.6 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
90,73
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
0.7 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,49
95,42
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
0.7 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
90,25
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Європейська, 80
0.7 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,00
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
0.9 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
90,73
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
92,00
85,03
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Новосельського, 65
1.0 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,00
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
1.3 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
93,52
89,45
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
1.3 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,90
75,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Болгарська, 42
1.8 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,22
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
1.9 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
94,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
1.9 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,00
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 100/1
1.9 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,20
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
1.9 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
90,73
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
2.1 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
90,73
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Степова, 17
2.3 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
89,00
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Одеса, вул. Степова, 28
2.3 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
105,42
98,51
грн
