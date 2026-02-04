Львів
Лактафітол (Lactafitol)

Львів (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.1 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,90
Економія при броні: -29,90 грн
75,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Дорошенка, 2
0.2 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,90
Економія при броні: -30,00 грн
74,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Князя Романа, 26
0.4 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
97,69
Економія при броні: -6,15 грн
91,54 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Соборна, 17
0.5 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,90
Економія при броні: -29,90 грн
75,00 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Руська, 18
0.6 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,90
Економія при броні: -29,90 грн
75,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
0.7 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,90
Економія при броні: -29,90 грн
75,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,27
Економія при броні: -5,76 грн
98,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
0.8 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
98,41
Економія при броні: -5,87 грн
92,54 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.9 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,90
Економія при броні: -29,90 грн
75,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.1 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,52
Економія при броні: -4,99 грн
94,53 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
1.4 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,01 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 82
1.4 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,90
Економія при броні: -29,90 грн
75,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
1.5 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,90
Економія при броні: -29,90 грн
75,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.6 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
96,25
Економія при броні: -3,71 грн
92,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
1.7 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,01 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
1.7 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Федьковича, 21
1.8 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
99,93
Економія при броні: -5,40 грн
94,53 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
1.9 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
2.0 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
104,90
Економія при броні: -29,90 грн
75,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 159
2.0 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
88,01 грн
