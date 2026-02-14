Харків
Про товар
Ціни
Лактафітол (Lactafitol)
Лактафітол (Lactafitol)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 126 аптеках у Харків
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-14,85 грн
80,75
грн
Забронювати
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-4,87 грн
90,73
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
0.3 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
84,20
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.3 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-14,85 грн
80,75
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.4 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-4,87 грн
90,73
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.6 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-4,87 грн
90,73
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,30
Економія при броні:
-4,82 грн
90,48
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
0.7 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-14,85 грн
80,75
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.4 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-4,87 грн
90,73
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.6 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-4,87 грн
90,73
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.6 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,10
Економія при броні:
-4,85 грн
90,25
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
1.7 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,30
Економія при броні:
-14,55 грн
80,75
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-4,87 грн
90,73
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
1.8 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-4,87 грн
90,73
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.8 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-4,87 грн
90,73
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.8 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-4,87 грн
90,73
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 6
2.1 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-8,20 грн
87,40
грн
Забронювати
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
2.2 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
91,80
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
2.2 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-8,20 грн
87,40
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.3 км
Лактафітол фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
95,60
Економія при броні:
-4,87 грн
90,73
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню