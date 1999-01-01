Київ
Дієтичні добавки
13
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на лактацію
Дієтичні добавки
13
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на лактацію
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Фільтр
Лактафітол
Фіточай фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
68,51
грн
в 283 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 26 1,5 г пакетик "фіто для годуючих матерів" №20
Ключі Здоров'я
від
55,90
грн
в 44 аптеках
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Хумана Піулатте Плюс
Саше 5 г №14
INPHARMA S.p.A
від
701,13
грн
в 20 аптеках
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Лактокен
Капсули №30
ААР Фарма
від
482,56
грн
в 12 аптеках інших міст
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Лактокен
Капсули №30
Ларк Лаб.
від
477,60
грн
в 10 аптеках
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ФІТОЧАЙ "ДОКТОР СЕЛЕЗНЕВА™"
№ 8 1.5 г для вагітних та годуючих жінок №20
Селезнева Л.В.
від
45,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Мамолакт
Капсули №60
Органосін Лайф Сайєнс
Немає в наявності
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Лептаден
Таблетки 330 мг №100
Alarsin
Немає в наявності
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MOM SOS ™ НА ОСНОВІ СОЛОДКОГО МОЛОКА ДЛЯ ПІДВІЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ
Порошок 250 г №1
Екокідс
Немає в наявності
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Феннолакт
Таблетки №30
Pharmacy Laboratories
Немає в наявності
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ФІТОКОМПЛЕКС "ЛАКТОМАМ" тм "ЖІНОЧИЙ ЛІКАР"
Фільтр-пакет 1.5 г №20
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
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Лактостім
Капсули №30
BHI-Biohealth int.
Немає в наявності
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ФІТОЧАЙ "ЗОЛОТА ЛІНІЯ ЗДОРОВ'Я" "ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЛАКТАЦІЇ"
Фільтр-пакет 1 г №20
Фітосвіт ЛТД
Немає в наявності
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Фіточай "Карпатська Лічниця"
№ 7 1 г лактаційний №25
Екопродукт
Немає в наявності
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 26 1,2 г пакетик "фіто для годуючих матерів" №20
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
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Лакторея
Таблетки №120
Томіл Херб
Немає в наявності
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ЛАКТОМУН ЕКОЛОДЖИК ПАНДА
Саше 3 г №14
Универсальное агентство "Про-фарма"
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
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фіточай
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Дозування
1.2 г
1.5 г
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120
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Виробник
Alarsin
BHI-Biohealth int.
INPHARMA S.p.A
Pharmacy Laboratories
ААР Фарма
Гритчин Роман Владимирович
ЗАО "Лектравы"
Ключи Здоровья
Ларк Лаб.
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Органосин ЛТД
Селезнева Л.В.
Томил Херб
Фитосвит ЛТД
Экокидс
Экопродукт
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