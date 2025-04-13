Кратепровін (Krateprovin)
Характеристики
Виробник
Старунь Віталій Васильович
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Реєстрація
05.03.02-04/55806 від 17.12.2015
Кратепровін інструкція із застосування
Склад
1 капсула містить:
активні інгредієнти: екстракт плодів глоду — 150 мг, екстракт кореню пуерарії — 50 мг, екстракт листя Гінкго біпоби — 50 мг;
допоміжні речовини: орісіл (діоксид кремнію), кальцію стеарат, лактоза (цукор молочний).
Поживна (харчова) та енергетична цінність (калорійність) на 100 г: білки — 12,0 г, вуглеводи — 7,3 г, жири - 1,0г, 86,2 ккал (361 кДж).
Форма випуску
ЗО капсул з масою вмісту 280 мг ± 7,5%.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці за температури від 4°С до 25 °С в сухому, захищеному від світла і не доступному для дітей місці.