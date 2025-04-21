Кратепровін (Krateprovin)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
431,38
Економія при броні: -71,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
425,70
Економія при броні: -61,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
433,97
Економія при броні: -73,57 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
415,40
Економія при броні: -51,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
423,22
Економія при броні: -61,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
427,19
Економія при броні: -67,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
277,07
Економія при броні: -34,15 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
415,40
Економія при броні: -51,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
415,40
Економія при броні: -51,20 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
424,73
Економія при броні: -65,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
290,02
Економія при броні: -49,89 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
144,85
Економія при броні: -24,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
427,10
Економія при броні: -62,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
439,28
Економія при броні: -79,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
427,90
Економія при броні: -63,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
434,75
Економія при броні: -23,13 грн