Кратепровін (Krateprovin)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
284,14
Економія при броні: -37,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
415,70
Економія при броні: -45,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
434,90
Економія при броні: -65,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
425,83
Економія при броні: -65,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
415,40
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
424,93
Економія при броні: -64,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
426,00
Економія при броні: -56,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
283,23
Економія при броні: -42,73 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
426,00
Економія при броні: -56,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
430,40
Економія при броні: -70,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
284,19
Економія при броні: -44,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
277,07
Економія при броні: -30,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
290,60
Економія при броні: -50,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
423,10
Економія при броні: -53,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
425,70
Економія при броні: -55,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
413,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
424,32
Економія при броні: -64,57 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович