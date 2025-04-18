Кратепровін (Krateprovin)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
413,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
426,78
Економія при броні: -65,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
427,10
Економія при броні: -55,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
427,10
Економія при броні: -55,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
434,80
Економія при броні: -63,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
426,52
Економія при броні: -74,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
429,58
Економія при броні: -30,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
413,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
415,40
Економія при броні: -44,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
428,67
Економія при броні: -16,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
413,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 24
1.9 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
413,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
432,11
Економія при броні: -59,96 грн