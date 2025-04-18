Кратепровін (Krateprovin)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 600 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
479,70
Економія при броні: -106,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
415,40
Економія при броні: -42,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
432,36
Економія при броні: -71,38 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
432,17
Економія при броні: -71,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
434,90
Економія при броні: -62,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
413,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
438,58
Економія при броні: -49,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
428,67
Економія при броні: -63,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Кратепровін капсули №30
Старунь Віталій Васильович
434,90
Економія при броні: -62,00 грн