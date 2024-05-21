Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівАктивіум кальцію ацетат (Activium calcium acetat)

Активіум кальцію ацетат (Activium calcium acetat) (321388) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Активіум кальцію ацетат (Activium calcium acetat)
Ціна в місті Київ
від 207,10 грн
Без рецепта
180 шт від 207,10 грн
В наявності в 11 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
180 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів