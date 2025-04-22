Київ
Активіум кальцію ацетат (Activium calcium acetat)

Активіум кальцію ацетат (Activium calcium acetat)

Чернігів (адресу не вказано)
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
235,00
Економія при броні: -4,70 грн
230,30 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
129.6 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
245,00
Економія при броні: -17,15 грн
227,85 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
131.9 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
235,00
Економія при броні: -4,70 грн
230,30 грн
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
426.7 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
428.5 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
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