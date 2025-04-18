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Активіум кальцію ацетат (Activium calcium acetat)
Активіум кальцію ацетат (Activium calcium acetat)
Харків
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
235,00
Економія при броні:
-4,70 грн
230,30
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
412.4 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
245,00
Економія при броні:
-17,15 грн
227,85
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
420.2 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
235,00
Економія при броні:
-4,70 грн
230,30
грн
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
184.7 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
312.4 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
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