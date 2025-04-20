Київ
Активіум кальцію ацетат (Activium calcium acetat)

Активіум кальцію ацетат (Activium calcium acetat)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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В містах поряд
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
435.8 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
235,00
Економія при броні: -4,70 грн
230,30 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
445.6 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
245,00
Економія при броні: -17,15 грн
227,85 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
452.6 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
235,00
Економія при броні: -4,70 грн
230,30 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
73.7 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
133.4 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
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