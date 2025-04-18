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Активіум кальцію ацетат (Activium calcium acetat)
Активіум кальцію ацетат (Activium calcium acetat)
Київ
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Доступно в 2 аптеках у Київ
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
235,00
Економія при броні:
-4,70 грн
230,30
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
9.9 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
235,00
Економія при броні:
-4,70 грн
230,30
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
351.1 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 6
393.7 км
АКТІВІУМ КАЛЬЦІЮ АЦЕТАТ-500 таблетки №180
ГаммаФарм
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