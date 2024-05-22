Біогая Протектіс (Biogaia® Protectis™) (320764) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Біогая Протектіс інструкція із застосування
Характеристика
Protectis — штам, що відповідає сучасним вимогам Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations — FAO) та ВООЗ (2002) до пробіотиків.
L. reuteri Protectis є природними мікроорганізмами, які вперше були виділені з грудного молока та в нормі присутні в організмі людини по всій протяжності ШКТ.
L. reuteri Protectis колонізують епітелій та розмножуються у всіх відділах ШКТ, починаючи з ротової порожнини. L. reuteri стійкі до дії шлункового соку, солей жовчних кислот та ферментів верхнього відділу тонкого кишечнику.
L. reuteri Protectis синтезують молочну, оцтову кислоти і специфічні речовини для цього виду лактобактерій — реутерин і рейтероциклін, які пригнічують ріст патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів у травному тракті. Посилюючи природний захист травної системи від патогенних мікроорганізмів, створюють сприятливі умови для формування нормального мікробіоценозу кишечнику.
L. reuteri Protectis мають антагоністичну активність проти H. pylori, а також зменшують вираженість побічних реакцій на антибактеріальну терапію при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки.
Імуностимулювальна дія L. reuteri Protectis пов’язана з можливістю активізувати імунну систему кишечнику як першу лінію захисту організму від інфекцій за рахунок збільшення кількості клітин CD4+ (специфічна підгрупа Т-лімфоцитів).
L. reuteri Protectis: нормалізують мікрофлору кишечнику, колонізують епітелій та розмножуються у всіх відділах ШКТ, починаючи з ротової порожнини; сприяють покращенню моторики кишечнику.
Рекомендації з вживання
вживають для усунення дисбіозу — відновлення мікрофлори ШКТ з перших днів життя; профілактики нападів кишкової коліки і підвищеного газоутворення, зригування і запорів у дітей грудного та раннього віку; профілактики ускладнень з боку ШКТ після терапії антибактеріальними засобами, при алергічних станах (зокрема при діатезі у дітей, атопічному дерматиті).
БіоГая Протектіс краплі з вітаміном D3 вживають для усунення дисбіозу — відновлення мікрофлори ШКТ з перших днів життя; профілактики нападів кишкової коліки і підвищеного газоутворення, зригування і запорів у дітей грудного та раннього віку; покращення моторики кишечнику; міцного імунітету — захисту організму від інфекцій; профілактики рахіту у дітей, зокрема у недоношених новонароджених; профілактики дефіциту вітаміну D3; при алергічних станах (зокрема при діатезі у дітей, атопічному дерматиті).
БіоГая Протектіс таблетки з вітаміном D3 у дітей віком із 3 років та дорослих. Вживають для усунення дисбіозу, відновлення мікрофлори ШКТ; покращення моторики кишечнику; міцного імунітету — захисту організму від інфекцій; профілактики дефіциту вітаміну D3.
БіоГая Протектіс таблетки вживають для відновлення мікрофлори, профілактики ускладнень з боку ШКТ після терапії антибактеріальними та хіміотерапевтичними засобами захисту організму від інфекцій; при алергічних станах (зокрема при діатезі у дітей, атопічному дерматиті).
Біогая Протектіс ОРС рекомендують вживати для відновлення природної мікрофлори в ШКТ, покращення травлення та компенсації втрати рідини і електролітів, що виникає при блюванні, діареї, ацетонемічному синдромі, інтоксикації будь-якого походження (підвищена температура тіла, інфекційні захворювання, харчові отруєння).
Біогая Протектіс з полуничним смаком вживають для для відновлення мікрофлори при захворюваннях ШКТ; лікуванні хелікобактерної інфекції; терапії антибіотиками, цитостатиками, кортикостероїдами, протигрибковими та противірусними препаратами; алергічних станах (зокрема при діатезі у дітей, атопічний дерматит); кишкових розладах при адаптації (переїзди, початок відвідування дитячого садка, школи); зниженому імунітеті.
Спосіб вживання і дози
БіоГая Протектіс краплі/краплі з вітаміном D3: для дітей від народження і дорослих, у тому числі жінок у період вагітності та годування грудьми: по 5 крапель 1 раз на добу.
БіоГая таблетки/таблетки з вітаміном D3: дорослим і дітям віком із 3 років — по 1 таблетці на добу незалежно від прийому їжі. Таблетку рекомендується розжовувати.
БіоГая Протектіс ОРС: розчинити 1 саше в 250 мл охолодженої кип’яченої води. Важливо використовувати не менше зазначеної кількості води, оскільки надходження надлишку солей в організм дитини небезпечне!
Увага! Для приготування продукту використовувати воду гарантованої безпеки і якості! Не використовувати воду з колодязів і каптажних джерел для приготування р-ну.
Розрахунок дози для вживання розведеного продукту за формулою: маса тіла (кг) × 75 = кількість для споживання на добу (мл).
Якщо маса тіла невідома, дотримуйтесь таких рекомендацій:
|Вік
|Об’єм р-ну в перші 4–6 год, мл
|4–11 міс*
|400–600
|12–23 міс
|600–800
|2–4 роки
|800–1200
|5–14 років
|1200–2200
|≥15 років
|2200–4000
*Вживання БіоГая Протектіс ОРС дітьми віком до 4 міс (або з масою тіла <8 кг) можливе тільки за призначенням лікаря.
Дітям віком до 2 років приймати р-н невеликими порціями за допомогою піпетки або чайної ложки кожні 1–2 хв. Для напування дитини готовим р-ном не використовувати пляшечки для годування.
Якщо блювання виникає під час вживання р-ну (найчастіше тому що р-н випивається занадто швидко), необхідно почекати до повної зупинки блювання та давати р-н дитині чайною ложкою кожні 2–3 хв.
Біогая Протектіс з полуничним смаком: дорослим і дітям віком із 3 років — по 1–2 таблетки на добу незалежно від прийому їжі. Таблетку рекомендується розжовувати. Курс вживання визначає лікар. Перед початком вживання рекомендована консультація лікаря.
Протипоказання
підвищена чутливість до окремих компонентів продукту. Не є лікарським засобом. Дієтична добавка.
Особливості застосування
підвищена чутливість до окремих компонентів, що входять до складу продукту.
Умови зберігання
зберігати в упаковці виробника при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від прямого сонячного проміння місці.