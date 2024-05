Protectis — штам, що відповідає сучасним вимогам Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations — FAO) та ВООЗ (2002) до пробіотиків.

L. reuteri Protectis є природними мікроорганізмами, які вперше були виділені з грудного молока та в нормі присутні в організмі людини по всій протяжності ШКТ.

L. reuteri Protectis колонізують епітелій та розмножуються у всіх відділах ШКТ, починаючи з ротової порожнини. L. reuteri стійкі до дії шлункового соку, солей жовчних кислот та ферментів верхнього відділу тонкого кишечнику.

L. reuteri Protectis синтезують молочну, оцтову кислоти і специфічні речовини для цього виду лактобактерій — реутерин і рейтероциклін, які пригнічують ріст патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів у травному тракті. Посилюючи природний захист травної системи від патогенних мікроорганізмів, створюють сприятливі умови для формування нормального мікробіоценозу кишечнику.

L. reuteri Protectis мають антагоністичну активність проти H. pylori, а також зменшують вираженість побічних реакцій на антибактеріальну терапію при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки.

Імуностимулювальна дія L. reuteri Protectis пов’язана з можливістю активізувати імунну систему кишечнику як першу лінію захисту організму від інфекцій за рахунок збільшення кількості клітин CD4+ (специфічна підгрупа Т-лімфоцитів).

L. reuteri Protectis: нормалізують мікрофлору кишечнику, колонізують епітелій та розмножуються у всіх відділах ШКТ, починаючи з ротової порожнини; сприяють покращенню моторики кишечнику.