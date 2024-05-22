вживають для усунення дисбіозу — відновлення мікрофлори ШКТ з перших днів життя; профілактики нападів кишкової коліки і підвищеного газоутворення, зригування і запорів у дітей грудного та раннього віку; профілактики ускладнень з боку ШКТ після терапії антибактеріальними засобами, при алергічних станах (зокрема при діатезі у дітей, атопічному дерматиті).

БіоГая Протектіс краплі з вітаміном D 3 вживають для усунення дисбіозу — відновлення мікрофлори ШКТ з перших днів життя; профілактики нападів кишкової коліки і підвищеного газоутворення, зригування і запорів у дітей грудного та раннього віку; покращення моторики кишечнику; міцного імунітету — захисту організму від інфекцій; профілактики рахіту у дітей, зокрема у недоношених новонароджених; профілактики дефіциту вітаміну D 3 ; при алергічних станах (зокрема при діатезі у дітей, атопічному дерматиті).

БіоГая Протектіс таблетки з вітаміном D 3 у дітей віком із 3 років та дорослих. Вживають для усунення дисбіозу, відновлення мікрофлори ШКТ; покращення моторики кишечнику; міцного імунітету — захисту організму від інфекцій; профілактики дефіциту вітаміну D 3 .

БіоГая Протектіс таблетки вживають для відновлення мікрофлори, профілактики ускладнень з боку ШКТ після терапії антибактеріальними та хіміотерапевтичними засобами захисту організму від інфекцій; при алергічних станах (зокрема при діатезі у дітей, атопічному дерматиті).

Біогая Протектіс ОРС рекомендують вживати для відновлення природної мікрофлори в ШКТ, покращення травлення та компенсації втрати рідини і електролітів, що виникає при блюванні, діареї, ацетонемічному синдромі, інтоксикації будь-якого походження (підвищена температура тіла, інфекційні захворювання, харчові отруєння).

Біогая Протектіс з полуничним смаком вживають для для відновлення мікрофлори при захворюваннях ШКТ; лікуванні хелікобактерної інфекції; терапії антибіотиками, цитостатиками, кортикостероїдами, протигрибковими та противірусними препаратами; алергічних станах (зокрема при діатезі у дітей, атопічний дерматит); кишкових розладах при адаптації (переїзди, початок відвідування дитячого садка, школи); зниженому імунітеті.

Спосіб вживання і дози

БіоГая Протектіс краплі/краплі з вітаміном D 3 : для дітей від народження і дорослих, у тому числі жінок у період вагітності та годування грудьми: по 5 крапель 1 раз на добу.

БіоГая таблетки/таблетки з вітаміном D 3 : дорослим і дітям віком із 3 років — по 1 таблетці на добу незалежно від прийому їжі. Таблетку рекомендується розжовувати.

БіоГая Протектіс ОРС: розчинити 1 саше в 250 мл охолодженої кип’яченої води. Важливо використовувати не менше зазначеної кількості води, оскільки надходження надлишку солей в організм дитини небезпечне!

Увага! Для приготування продукту використовувати воду гарантованої безпеки і якості! Не використовувати воду з колодязів і каптажних джерел для приготування р-ну.

Розрахунок дози для вживання розведеного продукту за формулою: маса тіла (кг) × 75 = кількість для споживання на добу (мл).

Якщо маса тіла невідома, дотримуйтесь таких рекомендацій:



Вік Об’єм р-ну в перші 4–6 год, мл 4–11 міс* 400–600 12–23 міс 600–800 2–4 роки 800–1200 5–14 років 1200–2200 ≥15 років 2200–4000



*Вживання БіоГая Протектіс ОРС дітьми віком до 4 міс (або з масою тіла <8 кг) можливе тільки за призначенням лікаря.

Дітям віком до 2 років приймати р-н невеликими порціями за допомогою піпетки або чайної ложки кожні 1–2 хв. Для напування дитини готовим р-ном не використовувати пляшечки для годування.

Якщо блювання виникає під час вживання р-ну (найчастіше тому що р-н випивається занадто швидко), необхідно почекати до повної зупинки блювання та давати р-н дитині чайною ложкою кожні 2–3 хв.

Біогая Протектіс з полуничним смаком: дорослим і дітям віком із 3 років — по 1–2 таблетки на добу незалежно від прийому їжі. Таблетку рекомендується розжовувати. Курс вживання визначає лікар. Перед початком вживання рекомендована консультація лікаря.