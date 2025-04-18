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Біогая Протектіс (Biogaia® Protectis™)

Біогая Протектіс (Biogaia® Protectis™)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 376 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
514,48 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
516,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
511,27 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
514,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
492,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
428,00 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
535,50 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
556,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
260,88 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
261,94
Економія при броні: -30,66 грн
231,28 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
531,22 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
645,70
Економія при броні: -75,98 грн
569,72 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
654,86
Економія при броні: -76,66 грн
578,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
260,48 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
406,54 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
515,95 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
569,64 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
606,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
251,72 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
406,02 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
501,31 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
512,89 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
251,33 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
413,50 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
510,90 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
514,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
525,74
Економія при броні: -63,18 грн
462,56 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,36
Економія при броні: -79,16 грн
578,20 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
682,85
Економія при броні: -92,81 грн
590,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
545,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
255,13 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
403,38 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
514,67 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
516,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
545,90 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,70
Економія при броні: -76,90 грн
546,80 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
259,79 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
406,54 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
518,58 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
570,49 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
576,45 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
555,82 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
568,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
528,07 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
566,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
545,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
514,62 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
556,95 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
513,36 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
529,78 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
264,70 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
418,70 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
543,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
334,82
Економія при броні: -39,78 грн
295,04 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
524,83
Економія при броні: -62,27 грн
462,56 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
531,22 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
656,22
Економія при броні: -84,96 грн
571,26 грн
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