Біогая Протектіс (Biogaia® Protectis™)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 376 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
261,94
Економія при броні: -30,66 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
645,70
Економія при броні: -75,98 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
654,86
Економія при броні: -76,66 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
525,74
Економія при броні: -63,18 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,36
Економія при броні: -79,16 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
682,85
Економія при броні: -92,81 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,70
Економія при броні: -76,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
334,82
Економія при броні: -39,78 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
524,83
Економія при броні: -62,27 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
656,22
Економія при броні: -84,96 грн