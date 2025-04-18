Київ
Біогая Протектіс (Biogaia® Protectis™)

Біогая Протектіс (Biogaia® Protectis™)

Одеса (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 258 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
518,61 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
525,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
428,00 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
535,50 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
556,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
428,00 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
535,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
508,69 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
512,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
344,48
Економія при броні: -49,44 грн
295,04 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
539,65
Економія при броні: -93,32 грн
446,33 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
531,22 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
664,43
Економія при броні: -114,70 грн
549,73 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
674,99
Економія при броні: -96,79 грн
578,20 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
305,70 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
579,50 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
581,80 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
316,00 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
341,94 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
608,60 грн
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
494,00 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
257,96 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
632,40 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
170,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
333,88
Економія при броні: -12,13 грн
321,75 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
523,20
Економія при броні: -18,57 грн
504,63 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
531,22 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
654,42
Економія при броні: -76,22 грн
578,20 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
460,07
Економія при броні: -16,16 грн
443,92 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
334,91
Економія при броні: -45,16 грн
289,75 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
531,22 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
461,50
Економія при броні: -54,61 грн
406,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
428,00 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
535,50 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
556,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
343,74
Економія при броні: -53,87 грн
289,87 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
673,53
Економія при броні: -95,33 грн
578,20 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
699,18
Економія при броні: -45,46 грн
653,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
545,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
494,00 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
608,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
510,64 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
514,39 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
538,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
527,50 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
535,50 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
556,50 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
574,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
334,01
Економія при броні: -49,32 грн
284,69 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
654,48
Економія при броні: -76,28 грн
578,20 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
679,40
Економія при броні: -78,62 грн
600,78 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
644,24
Економія при броні: -37,73 грн
606,51 грн
ГоловнаКошикОбране