Біогая Протектіс (Biogaia® Protectis™)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 258 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
344,48
Економія при броні: -49,44 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
539,65
Економія при броні: -93,32 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
664,43
Економія при броні: -114,70 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
674,99
Економія при броні: -96,79 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
333,88
Економія при броні: -12,13 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
523,20
Економія при броні: -18,57 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
654,42
Економія при броні: -76,22 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
460,07
Економія при броні: -16,16 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
334,91
Економія при броні: -45,16 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
461,50
Економія при броні: -54,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
343,74
Економія при броні: -53,87 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
673,53
Економія при броні: -95,33 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
699,18
Економія при броні: -45,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
334,01
Економія при броні: -49,32 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
654,48
Економія при броні: -76,28 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
679,40
Економія при броні: -78,62 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
644,24
Економія при броні: -37,73 грн