Біогая Протектіс (Biogaia® Protectis™)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
265,52
Економія при броні: -34,24 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
664,23
Економія при броні: -86,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
253,20
Економія при броні: -38,95 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
657,70
Економія при броні: -91,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
336,11
Економія при броні: -14,52 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
658,60
Економія при броні: -80,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
343,99
Економія при броні: -22,87 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
539,04
Економія при броні: -76,48 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
663,68
Економія при броні: -93,96 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
674,23
Економія при броні: -96,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
528,62
Економія при броні: -66,06 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
686,37
Економія при броні: -85,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Економія при броні: -77,90 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
345,00
Економія при броні: -49,96 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
676,00
Економія при броні: -97,80 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
665,43
Економія при броні: -71,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
537,02
Економія при броні: -74,46 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
661,19
Економія при броні: -118,44 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
671,70
Економія при броні: -93,50 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
345,48
Економія при броні: -60,79 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
676,95
Економія при броні: -98,75 грн