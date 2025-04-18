Біогая Протектіс (Biogaia® Protectis™)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 860 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
506,40
Економія при броні: -60,70 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
267,57
Економія при броні: -32,73 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
355,30
Економія при броні: -91,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
557,00
Економія при броні: -144,11 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
696,30
Економія при броні: -180,19 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
723,50
Економія при броні: -187,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
282,89
Економія при броні: -47,21 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
670,68
Економія при броні: -111,79 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
355,30
Економія при броні: -91,93 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
557,00
Економія при броні: -144,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
339,53
Економія при броні: -19,96 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
532,06
Економія при броні: -69,50 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
665,49
Економія при броні: -96,50 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
655,08
Економія при броні: -35,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG