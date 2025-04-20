Біогая Протектіс (Biogaia® Protectis™)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,70
Економія при броні: -92,10 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
532,26
Економія при броні: -112,94 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
665,75
Економія при броні: -107,84 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
374,46
Економія при броні: -48,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
298,00
Економія при броні: -33,00 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
579,00
Економія при броні: -60,00 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
596,00
Економія при броні: -57,00 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,00
Економія при броні: -68,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
655,58
Економія при броні: -119,17 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
666,00
Економія при броні: -84,97 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
705,40
Економія при броні: -35,06 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
264,36
Економія при броні: -47,76 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
661,32
Економія при броні: -117,18 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
650,97
Економія при броні: -81,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
332,59
Економія при броні: -37,55 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
521,18
Економія при броні: -61,30 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
598,43
Економія при броні: -62,38 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
651,89
Економія при броні: -93,98 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
676,71
Економія при броні: -110,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
530,79
Економія при броні: -70,91 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
663,91
Економія при броні: -106,00 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
689,19
Економія при броні: -122,98 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
190,51
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
623,70
Економія при броні: -92,10 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
336,66
Економія при броні: -41,62 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
527,40
Економія при броні: -67,52 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
371,04
Економія при броні: -64,74 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
659,67
Економія при броні: -101,76 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
684,79
Економія при броні: -118,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
344,70
Економія при броні: -49,66 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
665,05
Економія при броні: -95,33 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
664,30
Економія при броні: -113,26 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
674,86
Економія при броні: -116,95 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
700,56
Економія при броні: -120,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 таблетки №10
Delta Medical Promotions AG
341,60
Економія при броні: -46,56 грн
БіоГая Протектіс таблетки №20
Delta Medical Promotions AG
535,30
Економія при броні: -72,74 грн
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
669,54
Економія при броні: -111,63 грн
БіоГая Протектіс ОРС порошок саше №7
Delta Medical Promotions AG
659,07
Економія при броні: -89,35 грн
БіоГая Протектіс з вітаміном D3 краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
695,04
Економія при броні: -115,34 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
БіоГая Протектіс (дитячі краплі) краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Delta Medical Promotions AG
633,00
Економія при броні: -87,10 грн