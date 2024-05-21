Зберігати в сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

на 100 g (г) на 1 таблетку (порцію) Енергетична цінність (калорійність) продукту 1272,00 kJ (кДж)

304,30 kcal (ккал) 7,674 kJ (кДж)

1,836 kcal (ккал) Поживна (харчова) цінність продукту білків 12,00 g (г) 0,073 g (г) жирів 3,30 g (г) 0,020 g (г) вуглеводів 56,00 g (г) 0,341 g (г)

Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому згідно р. «Спосіб вживання» необхідні дані помножити відповідно дозуванню.