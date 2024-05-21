Анантаваті (Anantavati) (320536) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Анантаваті інструкція із застосування
Склад
1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить: трава бакопи Моньє (Васора monnieri) — 100 mg (мг), корінь та листя вітанії снодійної (Withania somnifera) — 75 mg (мг), трава центелли азіатської (Centella asiatica) — 75 mg (мг), корінь аїру (Acorus calamus) — 60 mg (мг), насіння древогубця волотистого (Celastrus paniculatus) — 50 mg (мг), трава в’юнку багатоплідного (Convolvulus pluricaulis) — 50 mg (мг), корінь марени серцелистої (Rubia cordifolia) — 30 mg (мг), корінь нарду індійського (Nardostachys jatamansi) — 10 mg (мг);
допоміжні речовини:
антиспікаючий агент дикальцію фосфат, глазуруючий агент полівінілпіролідон (PVP K-30), оболонка (гідроксипропілметилцелюлоза, титану діоксид, триетилцитрат, етилцелюлоза, діамантовий синій FCF озеро (E133), еритрозин озеро (E127), оксид заліза червоний, поліетиленгліколь, тальк), антиспікаючий агент тальк, стабілізатор крохмаль кукурудзяний, консервант бензоат натрію (Е211).
Протипоказання
Діти до 10 років, індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період лактації у жінок.
Форма випуску
таблетки, упаковані по 30 штук.
Умови зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла місці за температури не вище ніж 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
|на 100 g (г)
|на 1 таблетку (порцію)
|Енергетична цінність (калорійність) продукту
|1272,00 kJ (кДж)
304,30 kcal (ккал)
|7,674 kJ (кДж)
1,836 kcal (ккал)
|Поживна (харчова) цінність продукту
|білків
|12,00 g (г)
|0,073 g (г)
|жирів
|3,30 g (г)
|0,020 g (г)
|вуглеводів
|56,00 g (г)
|0,341 g (г)
Розрахунок зроблено на одну порцію. Під час прийому згідно р. «Спосіб вживання» необхідні дані помножити відповідно дозуванню.
Виробник
Ананта Медікеар Лімітед, юридична адреса: 621, Рінг Роад Малл, Сектор-3, Рохіні, Нью Делі — 110085, Індія, тел. + 91 1147050531. Фактична адреса потужностей (об’єкта) виробництва: Дж-1–265, Фаза — II, РІІКО Індастріал Еріа, Удіог Віхар, Шріганганагар (Радж.), Індія.