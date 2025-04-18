Київ (адресу не вказано)
Доступно в 891 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
324,60
Економія при броні: -64,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
301,40
Економія при броні: -41,40 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
372,60
Економія при броні: -96,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
360,80
Економія при броні: -93,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
295,66
Економія при броні: -45,14 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
358,80
Економія при броні: -92,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
302,83
Економія при броні: -28,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
302,40
Економія при броні: -42,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед