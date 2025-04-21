Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
293,59
Економія при броні: -44,87 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
200,97
Економія при броні: -25,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
299,31
Економія при броні: -46,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
301,40
Економія при броні: -38,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
301,40
Економія при броні: -38,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
301,30
Економія при броні: -38,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
299,58
Економія при броні: -46,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
294,95
Економія при броні: -41,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
301,40
Економія при броні: -38,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
303,70
Економія при броні: -41,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
298,74
Економія при броні: -46,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
290,94
Економія при броні: -38,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
297,00
Економія при броні: -34,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
300,76
Економія при броні: -22,38 грн