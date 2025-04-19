Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 293 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
297,08
Економія при броні: -50,87 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
296,02
Економія при броні: -49,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
305,42
Економія при броні: -20,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
301,40
Економія при броні: -46,80 грн
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
291,90
Економія при броні: -37,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
297,97
Економія при броні: -44,92 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
304,16
Економія при броні: -52,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
300,70
Економія при броні: -46,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
293,87
Економія при броні: -40,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
304,44
Економія при броні: -51,39 грн
Нє болєй
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Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
293,45
Економія при броні: -43,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
303,21
Економія при броні: -40,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
307,79
Економія при броні: -45,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
287,59
Економія при броні: -48,02 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед