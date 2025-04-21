Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
292,81
Економія при броні: -31,79 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
301,80
Економія при броні: -45,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
290,33
Економія при броні: -41,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
301,40
Економія при броні: -44,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
306,81
Економія при броні: -53,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
300,87
Економія при броні: -22,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
301,40
Економія при броні: -44,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
300,30
Економія при броні: -43,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
301,40
Економія при броні: -44,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 2 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
307,61
Економія при броні: -53,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
296,10
Економія при броні: -43,95 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Анантаваті® таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Ананта Медікеар Лімітед
298,42
Економія при броні: -28,52 грн