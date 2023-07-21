Фармакокінетика

Дія препарату забезпечується сукупною дією вхідних в його склад компонентів, тому проведення кінетичних спостережень не представляється можливим.

Фармакодинаміка

Вамелан — комбінований фітопрепарат, що володіє седативною дією. В його склад входять три компоненти — екстракти лікарських рослин: валеріани, м'яти перцевої і меліси. Екстракт валеріани містять ефірну олію борнилизовалерианат (валеріано — борнеоловий ефір), а також ізовалеріанову кислоту у вільному стані, борнеол, валерин, дубильні речовини, сапоніни, цукру, органічні кислоти, глікозиди (валерид, валерозиды А, В і С), завдяки їх властивостям валеріана має седативну дію, зменшує напруженість і дратівливість, характерні для психічного перевтоми і неврастенії. При безсонні відновлює нормальний сон. Чинить спазмолітичну дію. Екстракт м'яти перцевої містить ефірні масла: ментолу у вільному стані й у вигляді ефірів, ментилацетат, пінен, лимонен, цинеол та ін. основна діюча речовина м'яти перцевої — ментол. Препарати м'яти перцевої ефективні при легкій безсонні. Надають спазмолітичну дію на гладкі м'язи шлунково — кишкового тракту, а також володіє жовчогінною дією. Меліса містить ефірні масла: цитронелаль, гераніол, цитраль, цитррнеллол, ліналоол; дубильні речовини (зокрема, розмаринова кислота); гіркоти; хлорогеновые і кавові кислоти; флавоноїди, слизу і смоли. Завдяки наявності ефірних масел меліса має свій специфічний приємний запах і смак. Ефірні олії меліси знімають біль і судоми. Завдяки цій якості меліса широко застосовується як спазмолітичний, болезаспокійливий засіб при кольках. Ефірні олії меліси надають також заспокійливу дію, підвищують апетит, часто знижений у хворих, що страждають на неврастенію.