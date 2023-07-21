Вамелан (Vamelan) (319759) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Вамелан інструкція із застосування
Лікарська форма
Капсули.
Склад
1 капсула препарату містить активні речовини: сухий екстракт валеріани 125 мг, сухий екстракт м'яти перцевої 25 мг, сухий екстракт меліси 25 мг,
допоміжні речовини: соєвий лецитин, віск бджолиний, кокосова олія, пальмова олія, соєва олія. склад оболонки: желатин, гліцерин, титану діоксид, хлорофиллиновый мідний комплекс, квинолин жовтий, оксид заліза чорний.
Фармакотерапевтична група
Препарати для лікування захворювань нервової системи. Снодійні та седативні препарати інші. Код АТС N05CM.
Фармакологічні властивості
Фармакокінетика
Дія препарату забезпечується сукупною дією вхідних в його склад компонентів, тому проведення кінетичних спостережень не представляється можливим.
Фармакодинаміка
Вамелан — комбінований фітопрепарат, що володіє седативною дією. В його склад входять три компоненти — екстракти лікарських рослин: валеріани, м'яти перцевої і меліси. Екстракт валеріани містять ефірну олію борнилизовалерианат (валеріано — борнеоловий ефір), а також ізовалеріанову кислоту у вільному стані, борнеол, валерин, дубильні речовини, сапоніни, цукру, органічні кислоти, глікозиди (валерид, валерозиды А, В і С), завдяки їх властивостям валеріана має седативну дію, зменшує напруженість і дратівливість, характерні для психічного перевтоми і неврастенії. При безсонні відновлює нормальний сон. Чинить спазмолітичну дію. Екстракт м'яти перцевої містить ефірні масла: ментолу у вільному стані й у вигляді ефірів, ментилацетат, пінен, лимонен, цинеол та ін. основна діюча речовина м'яти перцевої — ментол. Препарати м'яти перцевої ефективні при легкій безсонні. Надають спазмолітичну дію на гладкі м'язи шлунково — кишкового тракту, а також володіє жовчогінною дією. Меліса містить ефірні масла: цитронелаль, гераніол, цитраль, цитррнеллол, ліналоол; дубильні речовини (зокрема, розмаринова кислота); гіркоти; хлорогеновые і кавові кислоти; флавоноїди, слизу і смоли. Завдяки наявності ефірних масел меліса має свій специфічний приємний запах і смак. Ефірні олії меліси знімають біль і судоми. Завдяки цій якості меліса широко застосовується як спазмолітичний, болезаспокійливий засіб при кольках. Ефірні олії меліси надають також заспокійливу дію, підвищують апетит, часто знижений у хворих, що страждають на неврастенію.
Показання до застосування
В якості заспокійливого засобу Вамелан призначають:
— при підвищеній нервовій збудливості;
— при нервовому напруженні;
— при дратівливості;
— при відчутті тривоги, пригніченості;
— при порушеннях сну, безсонні.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату, дитячий вік до 12 років.
Умови зберігання
Зберігати при температурі від +15 до +30°С. Зберігати в недоступному для дітей місці! Після розкриття флакон використати протягом 1 місяця!
Виробник
П. П. Ф. «Хаско — Лек» С. А., Польща 51–131и Вроцлав, Жмигродзка 242 Е
Вироблено для «УОРЛД МЕДИЦИН», Англія («WORLD MEDICINE», England)
В справочнику «Компендіум» 2018 року по препарату Вамелан (Vamelan) була представлена наступна інформація
ХАРАКТЕРИСТИКА:
Вамелан рекомендований до вживання як додаткове джерело сесквітерпенових кислот, розмаринової кислоти, ефірних олій, флавоноїдів та інших біологічно активних речовин валеріани, м’яти перцевої, меліси з метою підтримки нормального функціонального стану нервової системи під час підвищеної нервової збудливості (напруження, спричинене стресом; розумова втомлюваність; невротичні спазми ШКТ та ін.), при порушеннях процесу засинання та якості сну і з метою підвищення власних захисних сил організму.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВЖИВАННЮ:
дітям віком від 12 років та дорослим — 1–2 капсули Вамелану на добу або за рекомендацією лікаря. Капсули запивати невеликою кількістю питної води кімнатної температури. Термін вживання — 10 діб. У подальшому термін споживання узгоджується з лікарем.
ПРОТИПОКАЗАННЯ:
індивідуальна чутливість до компонентів.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:
вагітним та жінкам, що годують грудьми, пацієнтам похилого віку або особам з будь-яким захворюванням перед вживанням цього продукту необхідно порадитися з лікарем. Цей продукт не слід використовуватися як замінник різних дієт. Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Не є лікарським засобом.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:
при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.