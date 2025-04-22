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Вамелан (Vamelan)
Вамелан (Vamelan)
Чернігів
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
121.0 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
246,48
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
126.3 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
202,20
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Ярославська, 15/23
126.8 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
202,20
грн
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Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-А
128.6 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
202,20
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
129.1 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
246,32
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
129.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
202,20
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
130.0 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
202,20
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
130.2 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
202,20
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
130.9 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
202,20
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
132.4 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
248,16
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
136.4 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
202,20
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
232.1 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
235,95
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
237.8 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
247,21
грн
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Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
327.6 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
249,07
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, просп. Миру, 20
330.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
248,99
Економія при броні:
-0,23 грн
248,76
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 72/5
380.0 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
202,20
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Свободи, 73
382.1 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
202,20
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 82
382.9 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
202,20
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
383.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
202,20
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 7
384.1 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
202,20
грн
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