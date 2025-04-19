Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
6.9 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
6.0 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
276.4 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
337.6 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
247,25
Економія при броні: -2,77 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
341.6 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
248,87
Економія при броні: -1,08 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
345.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
384.4 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотин, вул. Олімпійська, 68
387.1 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
247,54
Економія при броні: -3,22 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
395.1 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сторожинець, вул. Чернівецька, 1-А
418.1 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
437.8 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
249,07
Економія при броні: -4,85 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
438.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 65
443.4 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
248,78
Економія при броні: -3,41 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
446.2 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
247,45
Економія при броні: -2,48 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Небесної Сотні, 3-Е
457.9 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
211,64
Економія при броні: -1,28 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Шевченка, 20/2
481.3 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
106,48
Економія при броні: -0,48 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Моцарта, 96
481.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
106,43
Економія при броні: -1,63 грн