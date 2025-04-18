Харків (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Харків
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
7.4 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
4.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
5.3 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Перемоги, 53
7.9 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
7.9 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
307.3 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
309.0 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
405.1 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
405.1 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
414.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
246,82
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека сімейна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
512.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
247,17
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
565.3 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
567.0 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
567.0 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
569.6 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
572.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шепетівка, просп. Миру, 20
655.2 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
657.4 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
248,80
Економія при броні: -3,83 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
715.2 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
247,52
Економія при броні: -3,44 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Хотин, вул. Олімпійська, 68
726.8 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
247,41
Економія при броні: -1,60 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
751.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 1-Б
762.3 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
246,59
Економія при броні: -2,37 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Сторожинець, вул. Чернівецька, 1-А
792.5 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вижниця, вул. Небесної Сотні, 3-Е
826.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
211,13
Економія при броні: -2,13 грн