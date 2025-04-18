Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Київ
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
5.3 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
244,58
Економія при броні: -0,44 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
5.9 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
248,56
Економія при броні: -2,94 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
7.8 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
153.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
234,89
Економія при броні: -1,76 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
159.5 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
246,58
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
199.4 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, просп. Миру, 20
247.5 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
304.4 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
245,71
Економія при броні: -0,04 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Героїв УПА, 1
345.2 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 1-Б
362.3 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
245,46
Економія при броні: -1,36 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотин, вул. Олімпійська, 68
363.0 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 7
395.3 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Радехів, вул. Львівська, 1-А
417.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
85,33
Економія при броні: -0,51 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сторожинець, вул. Чернівецька, 1-А
431.2 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
443.0 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
443.3 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
444.7 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Соснівка, вул. Галицька, 7
445.0 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
117,33
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
445.3 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
446.3 км
Вамелан капсули тверді №30
Уорлд Медицин Європа