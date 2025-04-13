прилади для вимірювання рівня глюкози крові

Глюкометр Контур плюс (Glucometer Contour plus)

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СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS
№1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
від 486,85 грн
в 271 аптеці
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СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS
№1
Байєр Діагностик
від 467,87 грн
в 235 аптеках
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Ціни в Київ
від 467,87 грн
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Характеристики
Виробник
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби