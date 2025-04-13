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прилади для вимірювання рівня глюкози крові
Глюкометр Контур плюс (Glucometer Contour plus)
2 препарати
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СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS
№1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
від
486,85
грн
в 271 аптеці
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СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS
№1
Байєр Діагностик
від
467,87
грн
в 235 аптеках
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Виробник
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Bayer Diagnostic
Ціни в
Київ
від
467,87
грн
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Характеристики
Виробник
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
прилади для вимірювання рівня глюкози крові
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