Глюкометр Контур плюс (Glucometer Contour plus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
702,98
Економія при броні: -174,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
705,03
Економія при броні: -158,94 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
685,43
Економія при броні: -191,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
701,06
Економія при броні: -40,79 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 32 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG