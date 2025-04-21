Глюкометр Контур плюс (Glucometer Contour plus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
696,36
Економія при броні: -179,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
696,62
Економія при броні: -36,04 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
691,72
Економія при броні: -185,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
681,86
Економія при броні: -144,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
694,44
Економія при броні: -157,33 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
690,00
Економія при броні: -152,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
706,69
Економія при броні: -226,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
705,89
Економія при броні: -225,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
700,33
Економія при броні: -183,04 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
706,75
Економія при броні: -226,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
683,32
Економія при броні: -135,12 грн