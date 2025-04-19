Глюкометр Контур плюс (Glucometer Contour plus)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
651,40
Економія при броні: -66,28 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
663,02
Економія при броні: -77,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
702,05
Економія при броні: -41,74 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
707,02
Економія при броні: -152,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
699,14
Економія при броні: -39,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
697,28
Економія при броні: -142,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
699,80
Економія при броні: -145,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
696,29
Економія при броні: -157,12 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
696,95
Економія при броні: -179,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
707,48
Економія при броні: -189,64 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
686,36
Економія при броні: -147,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
693,45
Економія при броні: -86,14 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
708,01
Економія при броні: -180,25 грн