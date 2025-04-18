Глюкометр Контур плюс (Glucometer Contour plus)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 263 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
662,21
Економія при броні: -125,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
696,09
Економія при броні: -37,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
684,24
Економія при броні: -25,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
688,61
Економія при броні: -160,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
701,06
Економія при броні: -42,37 грн