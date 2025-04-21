Глюкометр Контур плюс (Glucometer Contour plus)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
695,23
Економія при броні: -167,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
691,33
Економія при броні: -171,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
706,35
Економія при броні: -185,67 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG
572,00
Економія при броні: -28,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ CONTOUR® PLUS №1
Байєр Діагностик
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
СИСТЕМА ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ CONTOUR PLUS №1
Ascensia Diabetes Care Holdings AG