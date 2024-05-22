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Арма-гель + пов'язка гідрогелева (318277) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Арма-гель + пов'язка гідрогелева
Ціна в місті Київ
від 302,00 грн
Без рецепта
3 шт від 302,00 грн 1 шт від 73,50 грн 1 шт від 87,16 грн 5 шт від 311,12 грн 3 шт від 215,00 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 3 шт Немає в наявності
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В наявності в 7 аптеках
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Виробник
Форма випуску
6 см х 10 см
Кількість штук в упаковці
3 шт.
Медичні вироби
пов'язки для лікування ран