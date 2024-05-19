АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см з метилурацилом, №3 - Київ (735659) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Фармсвіт
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 14:00
Мена, вул. Героїв АТО, 7
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