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Арма-гель + пов'язка гідрогелева
Арма-гель + пов'язка гідрогелева
Львів
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
221.6 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
254,00
Економія при броні:
-7,62 грн
246,38
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
448.0 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
90,50
Економія при броні:
-2,72 грн
87,78
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
458.6 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
70,00
Економія при броні:
-1,40 грн
68,60
грн
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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
369,00
Економія при броні:
-7,38 грн
361,62
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
462.7 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
495,00
Економія при броні:
-114,53 грн
380,47
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
467.2 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
489,70
Економія при броні:
-113,58 грн
376,12
грн
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Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
469.0 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см/3 см х 5 см №5
Укртехмед
330,30
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
469.3 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
495,80
Економія при броні:
-114,94 грн
380,86
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
469.4 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
485,00
Економія при броні:
-111,17 грн
373,83
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
470.3 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
122,90
Економія при броні:
-37,19 грн
85,71
грн
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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
132,80
Економія при броні:
-38,92 грн
93,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
474.3 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
146,00
Економія при броні:
-44,85 грн
101,15
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
474.7 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
490,00
Економія при броні:
-111,84 грн
378,16
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
476.6 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
480,00
Економія при броні:
-104,23 грн
375,77
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
477.1 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
138,30
Економія при броні:
-40,57 грн
97,73
грн
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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
147,20
Економія при броні:
-45,24 грн
101,96
грн
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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №3
Укртехмед
251,10
Економія при броні:
-67,55 грн
183,55
грн
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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
485,00
Економія при броні:
-111,17 грн
373,83
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дяченка, 10
480.1 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см/6 см х 10 см №3
Укртехмед
310,10
Економія при броні:
-78,62 грн
231,48
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
496.1 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
122,20
Економія при броні:
-3,67 грн
118,53
грн
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Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
871.2 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
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