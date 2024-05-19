АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт з новокаїном, №1 - Київ (735652) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом