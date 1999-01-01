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пов'язки для лікування ран

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16Перев'язочні засоби

Пов'язки
пов'язки для лікування ран
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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
10 см х 10 см №1
3M Poland
від 17,92 грн
в 110 аптеках
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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
6 см х 10 см №1
3M Poland
від 10,00 грн
в 100 аптеках
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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
5 см х 7,2 см №1
3M Poland
від 6,66 грн
в 67 аптеках
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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
10 см х 15 см №1
3M Poland
від 24,00 грн
в 59 аптеках
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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
10 см х 25 см №1
3M Poland
від 35,90 грн
в 41 аптеці
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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
10 см х 20 см №1
3M Poland
від 29,90 грн
в 36 аптеках
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Пов'язка плівкова прозора з абсорбуючою подушечкою Hydrofilm® Plus
Пов'язка плівкова прозора з абсорбуючою подушечкою Hydrofilm® Plus
5 см х 7,2 см №1
Paul Hartmann
від 21,77 грн
в 27 аптеках
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ЗАСОБИ ГЕЛЕВІ АНТИМІКРОБОВІ "ОПІКУН"
ЗАСОБИ ГЕЛЕВІ АНТИМІКРОБОВІ "ОПІКУН"
Серветка упаковка картонна 10х10 №1
Зентекс
від 31,10 грн
в 25 аптеках
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Пов'язка гідроколоїдна Hydrocoll®
Пов'язка гідроколоїдна Hydrocoll®
5 см х 5 см стерильн. №1
Paul Hartmann
від 76,35 грн
в 24 аптеках інших міст
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ЗАСОБИ ГЕЛЕВІ АНТИМІКРОБОВІ "ОПІКУН"
ЗАСОБИ ГЕЛЕВІ АНТИМІКРОБОВІ "ОПІКУН"
Серветка 5х5 №1
Зентекс
від 29,14 грн
в 24 аптеках
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Пов'язка гідроколоїдна Hydrocoll® Thin
Пов'язка гідроколоїдна Hydrocoll® Thin
7,5 см х 7,5 см №1
Paul Hartmann
від 98,85 грн
в 21 аптеці інших міст
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ЗАСОБИ ГЕЛЕВІ АНТИМІКРОБОВІ "ОПІКУН"
ЗАСОБИ ГЕЛЕВІ АНТИМІКРОБОВІ "ОПІКУН"
Серветка 10х10 №2
Зентекс
від 80,00 грн
в 20 аптеках
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Пов'язка гідроколоїдна Hydrocoll® Thin
Пов'язка гідроколоїдна Hydrocoll® Thin
15 см х 15 см №1
Paul Hartmann
від 196,80 грн
в 19 аптеках
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ЗАСОБИ ГЕЛЕВІ АНТИМІКРОБОВІ "ОПІКУН"
ЗАСОБИ ГЕЛЕВІ АНТИМІКРОБОВІ "ОПІКУН"
Серветка упаковка картонна 10х10 №3
Зентекс
від 120,97 грн
в 18 аптеках
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ЗАСОБИ ГЕЛЕВІ АНТИМІКРОБОВІ "ОПІКУН"
ЗАСОБИ ГЕЛЕВІ АНТИМІКРОБОВІ "ОПІКУН"
Смужка 10 х 50 см №1
Зентекс
від 100,50 грн
в 15 аптеках
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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА
6 см х 10 см з метилурацилом №3
Укртехмед
від 361,62 грн
в 7 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА "MEDICARE" АНТИМІКРОБНА СОРБЦІЙНА СТЕРИЛЬНА
ПОВ'ЯЗКА "MEDICARE" АНТИМІКРОБНА СОРБЦІЙНА СТЕРИЛЬНА
10 х 25 см для лікування гнійних ран №1
Допомога-I
від 21,00 грн
в 7 аптеках інших міст
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Пов'язка гідроколоїдна Hydrocoll®
Пов'язка гідроколоїдна Hydrocoll®
10 см х 10 см стерильн. №10
Paul Hartmann
від 1322,95 грн
в 7 аптеках
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Пов'язка гідроколоїдна Hydrocoll®
Пов'язка гідроколоїдна Hydrocoll®
7,5 см х 7,5 см стерильн. №10
Paul Hartmann
від 927,34 грн
в 4 аптеках
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Пов'язка плівкова прозора з абсорбуючою подушечкою Hydrofilm® Plus
Пов'язка плівкова прозора з абсорбуючою подушечкою Hydrofilm® Plus
10 см х 20 см №1
Paul Hartmann
від 47,51 грн
в 4 аптеках інших міст
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