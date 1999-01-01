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пов'язки для лікування ран
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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
10 см х 10 см №1
3M Poland
від
17,92
грн
в 110 аптеках
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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
6 см х 10 см №1
3M Poland
від
10,00
грн
в 100 аптеках
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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
5 см х 7,2 см №1
3M Poland
від
6,66
грн
в 67 аптеках
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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
10 см х 15 см №1
3M Poland
від
24,00
грн
в 59 аптеках
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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
10 см х 25 см №1
3M Poland
від
35,90
грн
в 41 аптеці
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3M™ MEDIPORE™+PAD ПОВ'ЯЗКА АДГЕЗИВНА ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН
10 см х 20 см №1
3M Poland
від
29,90
грн
в 36 аптеках
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Пов'язка плівкова прозора з абсорбуючою подушечкою Hydrofilm® Plus
5 см х 7,2 см №1
Paul Hartmann
від
21,77
грн
в 27 аптеках
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ЗАСОБИ ГЕЛЕВІ АНТИМІКРОБОВІ "ОПІКУН"
Серветка упаковка картонна 10х10 №1
Зентекс
від
31,10
грн
в 25 аптеках
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Пов'язка гідроколоїдна Hydrocoll®
5 см х 5 см стерильн. №1
Paul Hartmann
від
76,35
грн
в 24 аптеках інших міст
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ЗАСОБИ ГЕЛЕВІ АНТИМІКРОБОВІ "ОПІКУН"
Серветка 5х5 №1
Зентекс
від
29,14
грн
в 24 аптеках
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Пов'язка гідроколоїдна Hydrocoll® Thin
7,5 см х 7,5 см №1
Paul Hartmann
від
98,85
грн
в 21 аптеці інших міст
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ЗАСОБИ ГЕЛЕВІ АНТИМІКРОБОВІ "ОПІКУН"
Серветка 10х10 №2
Зентекс
від
80,00
грн
в 20 аптеках
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Пов'язка гідроколоїдна Hydrocoll® Thin
15 см х 15 см №1
Paul Hartmann
від
196,80
грн
в 19 аптеках
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ЗАСОБИ ГЕЛЕВІ АНТИМІКРОБОВІ "ОПІКУН"
Серветка упаковка картонна 10х10 №3
Зентекс
від
120,97
грн
в 18 аптеках
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ЗАСОБИ ГЕЛЕВІ АНТИМІКРОБОВІ "ОПІКУН"
Смужка 10 х 50 см №1
Зентекс
від
100,50
грн
в 15 аптеках
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АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА
6 см х 10 см з метилурацилом №3
Укртехмед
від
361,62
грн
в 7 аптеках
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ПОВ'ЯЗКА "MEDICARE" АНТИМІКРОБНА СОРБЦІЙНА СТЕРИЛЬНА
10 х 25 см для лікування гнійних ран №1
Допомога-I
від
21,00
грн
в 7 аптеках інших міст
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Пов'язка гідроколоїдна Hydrocoll®
10 см х 10 см стерильн. №10
Paul Hartmann
від
1322,95
грн
в 7 аптеках
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Пов'язка гідроколоїдна Hydrocoll®
7,5 см х 7,5 см стерильн. №10
Paul Hartmann
від
927,34
грн
в 4 аптеках
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Пов'язка плівкова прозора з абсорбуючою подушечкою Hydrofilm® Plus
10 см х 20 см №1
Paul Hartmann
від
47,51
грн
в 4 аптеках інших міст
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