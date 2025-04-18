Арма-гель + пов'язка гідрогелева
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
112,60
Економія при броні: -34,08 грн
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
489,70
Економія при броні: -113,58 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
2.5 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
495,80
Економія при броні: -114,94 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
122,90
Економія при броні: -37,19 грн
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
132,80
Економія при броні: -38,92 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см/3 см х 5 см №5
Укртехмед
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
485,00
Економія при броні: -111,17 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
6.3 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
490,00
Економія при броні: -111,84 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-А
7.2 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
146,00
Економія при броні: -44,85 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
8.4 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
480,00
Економія при броні: -104,23 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
9.6 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
138,30
Економія при броні: -40,57 грн
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
147,20
Економія при броні: -45,24 грн
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №3
Укртехмед
251,10
Економія при броні: -67,55 грн
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
485,00
Економія при броні: -111,17 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
9.9 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
70,00
Економія при броні: -1,40 грн
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
369,00
Економія при броні: -7,38 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
10.6 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 6 см х 10 см №3
Укртехмед
495,00
Економія при броні: -114,53 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дяченка, 10
14.4 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см/6 см х 10 см №3
Укртехмед
310,10
Економія при броні: -78,62 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
21.0 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
90,50
Економія при броні: -2,72 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
30.8 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
122,20
Економія при броні: -3,67 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
246.7 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед
254,00
Економія при броні: -7,62 грн
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
406.1 км
АРМА-ГЕЛЬ+ ПОВ'ЯЗКА ГІДРОГЕЛЕВА 5 см х 6 см конверт №1
Укртехмед