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Засоби внутрішньоматкової контрацепції
Контрацептив внутришньоматковий Анкора 375 Аg нормал Сu 375+Аg
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
703,00
грн
В 9 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Eurogine
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Засоби внутрішньоматкової контрацепції
Реєстрація
14852/2015 від 12.06.2015
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
703,00
грн
В 9 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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