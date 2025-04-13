Засоби внутрішньоматкової контрацепції

Контрацептив внутришньоматковий Анкора 375 Аg нормал Сu 375+Аg

КОНТРАЦЕПТИВ ВНУТРИШНЬОМАТКОВИЙ ANCORA 375 Ag NORMAL (Cu 375+Ag) №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 703,00 грн
В 9 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Eurogine
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
14852/2015 від 12.06.2015